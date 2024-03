Colpo Sant’Elena a Calangianus, Floris è decisivo 

Calangianus 0

Sant’Elena 1

Calangianus (3-5-2) : Forzati, Secci, Vitetta, D.Delogu (3’ st Santoro), Dombrovoschi, Belloni (9’ st Ciganha), Camara (3’ st Tusacciu), Ruiz Sanchez, Occhioni Gori (31’ st Sambiagio), Barbuio (11’ st Fiorotto). In panchina Inzaina. Ena, Mariano. Allenatore Careddu (P. Malu squalificato).

Sant’Elena (3-5-2) : Fortuna, Minerba, Ibba, Niang, Angiargia, Pinna, Piroddi (21 st Carta), Pilleri (31 st Atzei), Floris, Fadda, Anedda. In panchina: Celli, M. Delogu, Onnis, Giancarli, Moro Junior, Mura, Pilloni. Allenatore Isoni (Rinino squalificato).

Arbitro : Urru di Sassari.

Rete : 17’ pt Floris.

Note : espulso l’allenatore del Calangianus Careddu. Ammoniti: Pinna, Niang, Carta, Tusacciu. Angoli 4-0. Recupero 2’-6’.

CALANGIANUS. Il Calangianus voleva vincere per tenere a debita distanza la quartultima in classifica. Invece i giallorossi sono andati incontro a una per certi versi inaspettata battuta d’arresto contro il redivivo Sant’Elena. E i risultati maturati sugli altri campi hanno peggiorato ulteriormente la situazione. E se è vero che la distanza dalle zone pericolose è ora di sette punti, d’ora in avanti gli uomini di Malu (ieri squalificato), saranno obbligati a vincere sempre, e sperare, nel contempo, negli altrui passi falsi.

La gara è stata povera di contenuti e gli uomini di Rinino (anch’esso squalificato), sono riusciti al 17’ della prima frazione, a capitalizzare al massimo un errore in disimpegno e una mancata chiusura della difesa di casa, con Luca Floris abile nel superare il suo controllore, prendere la mira e battere di precisione Forzati. Sempre nel primo tempo un paio di iniziative dei padroni di casa non hanno portato gli esiti sperati. Nella ripresa non si ricordano azioni pericolose da parte dei padroni di casa con un gioco isterico e senza un filo logico, che inevitabilmente è andato a infrangersi nel muro difensivo della robusta ed attenta retroguardia quartese. Il raggio di sole che faceva capolino prima della gara ha così lasciato il posto in casa giallorossa all’inquietudine di ripiombare nelle sabbie mobili dei play out.

RIPRODUZIONE RISERVATA