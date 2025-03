colpo salvezza per la ferrini 

Nuorese 0

Ferrini 1

Nuorese (4-4-2) : Trini, Filia (12’ st Laconi), Dessolis, Demurtas (15’ st G. Cocco), Aru (12’ st Puddu), Emerson, Tanda, Pitirra (27’ st Steri), Manca, Cossu (27’ st Zannini), F. Cocco. In panchina Mascia, Laconi, Braga, Catte, Sogos. Allenatore Cirinà.

Ferrini (4-4-2) : De Luca, Boi, Mudu, Zedda, Bonu, Mancusi, Carboni, Dore, Serra, Piroddi (21’ st Antic), Podda (46’ st Usai). In panchina Pani, Ledda, Montisci, Serrau, Alexander, Bile, Mele. Allenatore Mura.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : pt 43’ Trini (a).

Note : ammoniti Dessolis, Bonu, F. Cocco, Tanda, Laconi.

Nuoro. La Nuorese si arrende in casa alla Ferrini. Poche le occasioni da ambo le parti, decide una clamorosa autorete del portiere Trini al 43’: chiamato al rinvio da fondo campo, torce troppo il braccio e la palla finisce in rete alle sue spalle. Nella ripresa i verdeazzurri di Cirinà non riescono a riagguantare la partita.

La gara. Cossu al 4’ manda alto, Piroddi replica all’11’ ma Trini para. Emerson al 19’ calcia fuori. Gol annullato al 31’ a G. Cocco, poi al 37’ ancora Trini dice no ad Antic. La Nuorese comunque è quasi salva ma domenica sfiderà il Budoni, tornato in Serie D.

