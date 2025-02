Colpo salvezza per il San Teodoro 

San Teodoro 2

Barisardo 1

San Teodoro (3-5-2) : L. Melis; Muzzu, Satta, Pandiani; Di Nardo, Mastromarino (21’ st A. Saggia), Gallo, S. Saggia, M. Melis; Ruzzittu (46’ st Pirina), Mulas (31’ st Santoro). In panchina Deiana, Mannoni, Pala, Argiolas, Cervo, Brandino. Allenatore Malu.

Barisardo (3-5-2) : Mejri; Mendes, Soilihi, Rodrigues; Volo, Mihali, Mabo, Dragan, Tosi; Mangle, Murgia. In panchina Aquilon, Carta, Pisu, Cissokho, Cauli, Nunes. Allenatore Ruggeri.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 17’ (r) e 40’ Ruzzittu, 47’ Soilihi.

Note : ammoniti Muzzu, Tosi, Satta, Mastromarino, Gallo, Mihali, Mabo, Domingues; recupero 1’pt-5’st.

SAN TEODORO. Se non era uno spareggio salvezza, poco ci mancava. Il San Teodoro si impone per 2 a 1 sul Barisardo al termine di una gara vivace e combattuta. I due gol nel primo tempo, entrambi siglati da un Ruzzittu in gran spolvero, permettono ai viola di allungare dalla zona calda della classica. Succede tutto nel primo tempo. Prima il doppio vantaggio dei locali con Ruzzittu al 17’ su rigore e al 40’, poi il gol di Soilihi nel finale di frazione (47’) che rimette in bilico la gara. Ma finisce 2-1.

