Atletico Lotzorai 3

Perdasdefogu 0

Atletico Lotzorai : Mulas, Sainey, Atzeni (17’ Tegas), Macis, Lilliu, Usai, Marongiu, Pusceddu, Arras, Piras, Boyokino.

Perdasdefogu : Mereu, Deiana, Isola, Lai (65’ Mameli), Boi, Monni, Murreli, Cabitza, Porcedda (70’ Zedda), Depau (40’ Pappalardo, 70’ Maniscalco), E. Carta (89’ F. Carta). Allenatore Pappalardo.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Reti : 57’ Arras, 65’ Piras, 80’ Sainey.

Bella vittoria dell’Atletico Lotzorai contro il Perdasdefogu nella prima gara senza il mister Podda, con cui si è chiuso il rapporto nei giorni scorsi. Primo tempo non all’altezza delle aspettative: meglio la squadra ospite, anche se ci sono state alcune occasioni da una parte e dall’altra. Gioco prevalentemente nella zona centrale del campo. La gara si accende nella seconda frazione di gioco. Al 57’ i padroni di casa passano in vantaggio: palla sui piedi di Matteo Arras, il suo tiro scavalca il portiere Mereu all’altezza del secondo palo. Il Perdas accusa il colpo ma prova a rialzare la testa. Al 65’ è però ancora l’Atletico a passare: Andrea Piras finalizza un bel contropiede, riceve palla dentro l’area e mette nel sacco firmando il raddoppio. Da segnalare due occasioni per Tegas, una in particolare sfiora l’incrocio con una bella rovesciata. A dieci minuti dal termine del tempo regolamentare l’Atletico Lotzorai mette a segno la terza rete con Sainey, che di testa sorprende Mereu.

