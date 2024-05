Colpo salvezza del Latte Dolce con il Flaminia 

Flaminia 0

Latte Dolce 2

Flaminia (4-3-3) : Faralli; Pericolini, Igini, Fumanti, Benedetti, Mattia, Sirbu (18’st Celentano), Marchi (21’ st Tirelli), Ancillai (1’ st De Cenco), Lorusso (18’ st Bertoldi), Paun. In panchina Danca, Bradarskiy, Muti, Massaccesi, Padovano. Allenatore Onofri.

Latte Dolce (4-3-3) : Carboni, Aru, Canu, Cabeccia, Russu (27’ pt Piredda), Mureddu, Piga, Saba, Grassi (27’ st Pireddu), Scognamillo (15’ st N’Gbesso), Piassi (31’ st Marcangeli). In panchina Riu, Orlando, Muscas, Olivera, Pilo. Allenatore Marinu.

Arbitro : Amadei di Terni.

Reti : primo tempo 39’ Piassi; secondo tempo 39’ Cabeccia.

Note : ammoniti Ancillai, Lorusso, Paun, Marcangeli. Recupero 4’ st.

Civita Castellana. La prima vittoria della gestione Marinu è anche quella che regala 24 ore di speranza per evitare la lotteria dei playout. Il Latte Dolce espugna 2-0 il campo del Flaminia Civita Castellana e si porta momentaneamente a +1 dall’Uri. Se oggi l’Atletico non conquista almeno un punto sul campo dell’Ostia Mare, ormai salvo e fuori dai playoff, la squadra sassarese può festeggiare la salvezza diretta, altrimenti sarà costretta a disputare gli spareggi per mantenere la serie D. In caso di pareggio infatti l’arrivo a pari merito favorirebbe l’Uri grazie alla vittoria negli scontri diretti.

La differenza di motivazioni si è vista. Già al quarto d’ora la conclusione di Grassi si è stampata sulla traversa (Rassu sulla ribattuta ha calciato alto). La rete che ha sbloccato il match porta la firma del brasiliano Kaio Piassi, autore di un tiro angolato da dentro l’area. La squadra sassarese non si è accontentata e nella ripresa ha cercato il raddoppio trovandolo all’84’ col suo capitano Cabeccia, che su un corner è stato il più lesto ad avventarsi sulla palla e insaccare.

RIPRODUZIONE RISERVATA