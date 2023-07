Colpo Pulisic per il Milan 

Il Milan assesta un nuovo colpo e, dopo Loftus-Cheek, ha praticamente definito l’acquisto dal Chelsea del giovane attaccante statunitense croato d’origine Christian Pulisic, 24 anni: il jolly atteso dal tecnico Stefano Pioli. I rossoneri sborseranno 20 milioni più bonus ma non si fermano qui, perché stanno stringendo per Reijnders con l’Az Alkmaar, cercano una prima punta da alternare a Giroud e trattano l’esterno Chukwueze col Villarreal, che però chiede 30 milioni. Intanto il portiere Mirante ha firmato il rinnovo per un anno.

Nerazzurri

I cugini dell’Inter invece dopo il colpo Frattesi lavorano per riportare alla Pinetina l’attaccante belga Lukaku, a sua volta di proprietà del Chelsea, ma il lavoro si annuncia lungo. Ieri il tecnico dei blues, Pochettino, ha fatto sapere che la punta è attesa in ritiro «il 12 o 13 luglio» e «farà parte della squadra, con cui svolgerà la preparazione». Non solo, perché l’allenatore argentino ha chiarito di attendersi «che passi in ufficio a salutarmi».

Ma il giocatore vuole evitare passaggi intermedi e rientrare subito a Milano: possibilità legata in gran parte alla trattativa col Manchester United per il portiere Onana, la cui eventuale cessione (a quanto pare vicina) finanzierebbe il “riacquisto” di Lukaku. L’estremo difensore, per la cui sostituzione si parla di Trapp dell’Eintracht Francoforte, potrebbe andare in Inghilterra per 55 milioni e subito dopo l’Inter offrirebbe al Chelsea 35 milioni per Lukaku in prestito con l’obbligo di riscatto (5 ora e il resto tra un anno).

Altre

Dopo il mancato rinnovo con l’Inter, il centrocampista Gagliardini ha firmato col Monza, dove il portiere Di Gregorio resterà sino al 2027. L’Udinese ha ingaggiato il giovane attaccante Lucca dal Pisa. La Roma ha ceduto il centrocampista Darboe agli autriaci del Lask Linz e segue il collega di reparto Sabitzer del Bayern Monaco. Su Osimhen, per il quale il Napoli chiede almeno 150 milioni (cifra ritenuta «illogica» dal Bayern), ci sarebbe anche il Real Madrid. La Fiorentina prova a portare al Franchi il difensore Parisi dell’Empoli, che interessa anche alla Juventus. L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto del difensore Bakker dal Bayer Leverkusen.

RIPRODUZIONE RISERVATA