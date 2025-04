Colpo Paolini, Gauff battuta a Stoccarda 

Jasmine Paolini festeggerà la Pasqua in campo. L'azzurra, accreditata della quinta testa di serie, si è qualificata per la semifinale del Wta 500 di Stoccarda superando 6-4, 6-3 la statunitense Coco Gauff, numero 4 del seeding. Oggi (secondo incontro dalle 13), Paolini sfiderà per un posto in finale la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che ha regolato 6-4, 6-1 la belga Elise Mertens.

Finali al Forte

Arthur Gea-Jay Clarke e LauraHietaranta-Sarah Iliev sono le finale del terzo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Sabato amaro per gli italiani. Nel maschile, Giovanni Fonio è stato bravo a sorprendere 6-1, 6-0 il belga Gauthier Onclin, numero 1 del torneo, ma poi ha pagato dazio perdendo 6-4, 6-2 con il francese Gea, che nei quarti aveva stoppato 6-0, 7-5 Andrea Picchione. Stop nei quarti anche per Federico Iannaccone (6-4, 6-3 dal britannico Clarke). Nel femminile, sconfitte nei quarti Tatiana Pieri (0-6, 6-3, 10-4 dalla tedesca Katharina Hobgarski) e Anastasia Bertacchi (6-3, 6-1 dalla bulgara Iva Ivanova), mentre Alessandra Mazzola ha perso nell'ultimo match degli ottavi contro la francese Iliev (5-7, 6-1, 10-1).



