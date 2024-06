Colpo notturno in una pasticceria: i ladri forzano l’ingresso 

Ladri in azione in una pasticceria in via Mascagni. I malviventi hanno forzato l’ingresso, impossessandosi di contanti per circa duecento euro e di altro materiale, allontanandosi quindi indisturbati.

Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Compagnia che, dopo un sopralluogo, hanno interrogato alcuni giovani, subito rilasciati. Sotto esame anche le immagini di alcune telecamere. In merito, il riserbo degli investigatori è assoluto.

Il colpo è stato consumato nel corso della notte: nessuno di sarebbe accorto di nulla. Per il momento non sarebbe infatti emersa alcuna testimonianza utile per il buon esito delle indagini. L’allarme è stato dato nella prima mattinata con la denuncia presentata dalla gestione della struttura commerciale.

Gli stessi carabinieri di Quartu indagano a 360 gradi anche sul recente furto in una tabaccheria cittadina. Particolarmente stringenti i controlli nella notte da parte dei carabinieri di via Milano e degli agenti del Commissariato di via Firenze. Nel mirino delle forze dell’ordine i quartieri più a rischio di furto, con appostamenti effettuati durante le notti con l’impegno di diverse pattuglie.

