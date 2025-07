Colpo notturno all’IperPan, sparisce il fondo cassa 

Hanno forzato una delle porte di ingresso dell’Iperpan in via Fiume, portandosi via i soldi del fondo cassa della sera prima: appena 1.200 euro. Con questo bottino i ladri si sono allontanati facendo perdere le tracce. Più tardi, all’apertura del supermercato, la scoperta del furto: la porta divelta, la cassa rovistata.

La porta potrebbe essere stata rimossa a colpi di piccone, anche se nelle vicinanze nessuno avrebbe sentito particolari rumori provenienti dall’Iperpan.

Alle 8 sul posto c’erano già le Volanti, le pattuglie della Squadra mobile di Cagliari e gli agenti della Polizia scientifica. È iniziato così il sopralluogo, compreso l’esame anche delle immagini di alcune telecamere. Non è improbabile che siano state rilevate anche impronte digitali che, con l’ausilio delle immagini delle telecamere, potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini in corso.

Nella mattinata sono state interrogate alcune persone, con la speranza anche di risalire a qualche testimonianza. Sarebbe stata eseguita anche una perquisizione domiciliare e si è parlato di un fermo, prontamente smentito dalle forze dell’ordine, che sulla vicenda mantengono uno stretto riserbo. In serata è stata inviata un’informativa alla Procura. (

RIPRODUZIONE RISERVATA