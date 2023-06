Colpo notturno alla boutique Annatheis: portati via soldi e vestiti 

Si sono accorte ieri mattina quando hanno raggiunto il negozio in via Alghero: le titolari della boutique Annatheis hanno trovato un po’ di roba sottosopra, scoprendo che qualcuno aveva portato via soldi e soprattutto diversi capi d’abbigliamento di valore. Un furto da diverse migliaia di euro su cui sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia. E mentre i militari indagavano sul colpo, è stato fermato Claudio Muscheri, 40 anni, bloccato mentre cercava di forzare dei distributori di bibite in viale Sant’Avendrace: durante i controlli sono stati recuperati alcuni capi d’abbigliamento portati via dal negozio. Non solo: sarebbe responsabile anche di un altro colpo in via Romagna.

Le indagini non sono state semplici perché non è stato possibile recuperare le immagini della videosorveglianza. Inoltre non è stato trovato alcun segno di effrazione. Così chi si è introdotto nella boutique, probabilmente nella notte tra mercoledì e ieri, ha potuto agire tranquillamente: ha messo le mani nel registratore di cassa e poi ha preso diversi vestiti. Le titolari del negozio stavano ancora svolgendo l’inventario di quanto portato via. Muscheri (difeso dall’avvocata Patrizia Orrù) è finito ai domiciliari per il furto di viale Sant’Avendrace ed è indagato per gli altri due. (m. v.)

