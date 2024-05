Colpo nel negozio di vestiti: rubati 250 euro 

Nuovo furto in un’attività commerciale a Sestu. Il negozio Arcobaleno in via Gorizia, rivendita di abbigliamento per bambini, è la seconda attività presa di mira dai ladri, dopo la tabaccheria in via Roma. Il furto è avvenuto verso la mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

«Hanno sollevato la serranda, poi sono entrati e hanno strappato il registratore di cassa dal bancone, hanno tolto i cassetto con i soldi e se lo sono portato via», è il racconto di Ornella Contu, titolare dell’attività. Il furto è avvenuto in pochi minuti; i ladri, secondo il racconto della titolare e del marito, Luigi Nurchi, erano due e a volto coperto: «Abitiamo di sopra, abbiamo sentito i rumori e li abbiamo visti entrare ma mio marito non ha fatto neanche in tempo a scendere perché li abbiamo visti subito andare via». Il bottino è di 250 euro, quanto c’era in cassa. «Ora provo rabbia», continua Ornella Contu, «sembra che non si possa neanche dormire tranquilli a casa propria. Lavoriamo qui da più di trent’anni, non ci era mai capitato qualcosa di simile».

Impossibile per ora sapere se i responsabili siano gli stessi dei due colpi nella tabaccheria di via Roma che hanno fruttato 40mila euro di merce varia. Il negozio Arcobaleno non aveva le telecamere, perché erano state acquistate da poco ma non ancora installate. La testimonianza dei titolari è stata raccolta dai Carabinieri che sono intervenuti in pochi minuti e hanno iniziato le indagini.

