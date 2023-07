Colpo Monastir: arriva Masia 

Monastir. Alessandro Masia rinuncia alla Serie D e decide di approdare al Monastir, che così si assicura un altro elemento di spessore costruendo una rosa che vale ben più del campionato di Promozione al quale la squadra di Marcello Angheleddu è pronta a partecipare. L’ex Atletico Uri, che aveva diverse richieste nella stessa quarta categoria, non è l’unico ad aver sposato i biancoblù, con una società rinnovata dopo la fusione con il 360 GG di calcio a 5 e la voglia di essere subito protagonista. «Giocatori come Masia, ma anche Federico Bellu, Gianmarco Paulis e Mauro Ragatzu che hanno firmato la scorsa settimana, avevano mercato in D e in Eccellenza ma hanno scelto noi: è il segnale di come credano nel nostro progetto, che ha basi solide ed è serio», afferma il presidente Marco Carboni: «L’obiettivo è salire, ma sarà un campionato difficile e con qualità superiori rispetto all’ultimo, con squadre attrezzate come Castiadas e Tortolì più qualche sorpresa».

Nomi da big

Masia, classe ‘95, rinforza ulteriormente un reparto offensivo che può già contare su Federico Anedda, Riccardo Arangino, Gianluca Riep e l’altro pezzo da novanta Ragatzu. È alla prima esperienza in Promozione dopo diversi anni passati tra C e D non solo in Sardegna. «Sono entusiasta di far parte del Monastir, l’obiettivo della società è ambizioso e se ho rifiutato le tante richieste dalla D è perché credo in questo progetto», spiega. Il gruppo a disposizione di Angheleddu, che ha anche aggiunto il classe 2006 Tommaso Piro (ex La Palma) tra i fuoriquota, è ormai al completo, ma il nuovo direttore sportivo Matteo Zanda (tornato dopo un anno al Guspini, dal quale oltre ad Anedda e Riep ha preso Fabrizio Frau e riportato Michele Angiargia e Matteo Saias) non esclude un ultimo colpo come ciliegina sulla torta. Il raduno sarà dopo Ferragosto.