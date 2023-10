Colpo milionario al Gratta e Vinci 

Il colpo è di quelli che capitano una sola volta nella vita. E quando la stessa vincita milionaria capita a due persone a distanza di pochi giorni non si può dire che l’Oristanese non sia una terra benedetta dalla buona sorte. Mezzo milione di euro vinto con una Gratta e Vinci a Oristano e altri 500mila a Tramatza, sempre con un biglietto da 5 euro. Subito è scattata la mania del gioco, con una caccia al biglietto (si spera) vincente.

In città

Come riporta il sito ufficiale Gratta e Vinci, il biglietto che ha regalato la super vincita è stato acquistato in una rivendita di via Cagliari: si tratta di un tagliando da 5 euro della serie “500 Special”. Al momento nessuno sa chi possa essere il nuovo Paperon de Paperoni, né alla rivendita è arrivata alcuna comunicazione ufficiale (ma in questi casi i tempi non sono così immediati). Una settimana fa nella tabaccheria di via Tirso era stata realizzata un’altra vincita (da 10mila euro) nettamente inferiore rispetto a quella resa nota nella serata di ieri.

In provincia

A Tramatza invece è stato un Gratta e Vinci della serie “La Star” a regalare il premio massimo da mezzo milione. Il biglietto risulta essere stato acquistato in una ricevitoria di via Vittorio Veneto. «Non sappiamo nulla – commenta la titolare Maria Emilia Serra – non ci è arrivata nessuna comunicazione quindi non abbiamo nemmeno idea di chi possa essere il fortunato. Aspettiamo, nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi, nel frattempo facciamo i migliori auguri al vincitore».

I precedenti

Una settimana fa una vincita analoga era stata realizzata a Fordongianus. Tre milionari in sette giorni è senza dubbio un bel record in una provincia che continua ad arrancare per sviluppo e occupazione.

I vincitori possono inviare il tagliando all’Ufficio premi Lotterie nazionali a Roma oppure presentarsi agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo che provvede al ritiro e all’inoltro del biglietto, rilasciando al giocatore una ricevuta. I soldi possono essere incassati tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il ritiro di premi superiori ai 500 euro prevede una trattenuta del 20 per cento, quindi i due fortunati incasseranno circa 400mila euro a testa.

