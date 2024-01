Colpo Juve: ecco Alcaraz 

La Juventus ha trovato il nuovo centrocampista, il ds Cristiano Giuntoli ha scelto Carlos Alcaraz. L'argentino, classe 2002, arriverà dal Southampton in un'operazione da circa 35 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto in favore dei bianconeri. L'omonimo del tennista spagnolo ha sostenuto ieri le visite mediche a Londra per velocizzare i tempi, ora è atteso a Torino per recarsi al J Medical per altri test fisici prima delle firme.

Accordo raggiunto tra Roma ed Empoli per il passaggio in giallorosso di Tommaso Baldanzi, da finalizzare con i documenti sulla base di 13 milioni più bonus più il 20% sulla futura rivendita. Il giocatore 20enne sbarca nella Capitale per un'operazione che non si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto, ma direttamente a titolo definitivo.

Il club toscano ha preso M'Baye Niang. L'attaccante senegalese, classe 1994, torna in serie A (dove ha già giocato con Genoa, Milan e Torino) proveniente dai turchi dell'Adana Demirspor. Cambia maglia Andrea Belotti, che dalla Roma passa alla Fiorentina, in prestito fino a giugno. Il centravanti è già a Firenze e domani sosterrà le visite e firmerà l'accordo per poi mettersi subito a disposizione di Italiano. Il tecnico insiste anche per Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa. Per accontentarlo l'offerta è stata alzata a 20 milioni di parte fissa più 2/3 milioni di bonus. Il Genoa, però, continua a dire di no.

Gli altri affari

Jerome Boateng si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Il difensore tedesco, attualmente svincolato, è arrivato a Salerno ieri pomeriggio. Accompagnato dal suo agente e da alcuni dirigenti della Salernitana, ha conosciuto il tecnico Pippo Inzaghi e i suoi nuovi compagni di squadra. Firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo.

Giornata di visite mediche per Vitinha, l'attaccante portoghese dell'Olympique Marsiglia che il Genoa si è aggiudicato con un vero e proprio colpo di mercato. Classe 2000, Vitinha, il cui vero nome è Vitor Manuel Carvalho Oliveira, nel gennaio 2023 era stato acquistato dal Marsiglia per 32 milioni di euro, ma non si è inserito in Ligue 1, con soli sei gol in due mezze stagioni. Arriva in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e sarà già a disposizione per la sfida di sabato contro l'Empoli. Il club genoano ha intanto ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo per circa 2,5 milioni di euro, dell'attaccante nigeriano David Ankeye, classe 2002. Arriva dai moldavi dello Sheriff Tiraspol.

RIPRODUZIONE RISERVATA