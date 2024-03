“Colpo” Italia: il miglior Sei Nazioni di sempre 

Due vittorie (consecutive) con Scozia e Galles, sommate al pareggio in casa della Francia. Uguale: il miglior Sei Nazioni dell'Italrugby in quasi cinque lustri di partecipazione al prestigioso torneo. L'edizione 2024 entra di prepotenza nella storia della palla ovale azzurra grazie al 24-21 con il quale capitan Lamaro e compagni espugnano il Principality Stadium di Cardiff, al termine di 80 minuti di dominio (quasi) ininterrotto. Quando mancavano sei minuti alla fine, il punteggio diceva 24-7. Con il risultato blindato, cala un po' l'attenzione ed arrivano due mete gallesi. Che però non cambiano la storia del match, a senso unico. L'Italia selezionata dall'argentino Gonzalo Quesada - insediatosi dopo il Mondiale 2023 ereditando anche il lavoro svolto dal predecessore, Kieran Crowley - si lascia alle spalle una serie di otto tornei conclusi da ultima e passa agli avversari il testimone, quel cucchiaio di legno che i Dragoni - cinque partite perse su cinque - non raccoglievano da 21 anni. Un fine carriera amaro per il centro George North (121 cap), uscito con l'aiuto dello staff medico nella sua ultima presenza in Nazionale. A vincere il trofeo, grazie al successo di Dublino per 17-13 sulla Scozia, è stata l’Irlanda, che aveva trionfato già nella scorsa edizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA