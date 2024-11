Colpo in Islanda per l’Italia di capitan Spissu 

Con Marco Spissu per la prima volta capitano azzurro, l'Italia vince in Islanda 95-71. Alla squadra azzurra basterà replicare lunedì a Reggio Emilia nella gara di ritorno per festeggiare la matematica qualificazione anticipata a Eurobasket 2025.

Gli azzurri hanno dominato nel primo tempo (eccellente il debuttante Grant Basile e grande energia di Akele) e chiuso avanti di 24 punti. Dopo l'intervallo non è rientrato il ct Pozzecco a causa di una forte emicrania, la squadra l'ha guidata Casalone, suo vice anche a Sassari. Non è rientrata mentalmente neppure l'Italia che ha fatto scena muta per 5' subendo un break di 15-0 che ha ridotto il distacco a -9. A sbloccare gli azzurri ci ha pensato lo strepitoso Basile con due triple. Gli azzurri hanno poi sprintato nel finale con il sassarese Spissu che ha dato anche 8 assist.

Islanda : Steinarsson 9, Hennigsson 3, Fridriksson 15, K. Jonsson, K. Palsson 5, H. Palsson 3, Gunnarsson 7, Gudmundsson 14, Hlinason 15, Thrastarson, B. Jonsson ne, Bjornsson. All. Pedersen.

Italia : Spissu 10, Moretti 6, Tessitori 6, Basile 19, Bortolani 15, Vitali 10, Rossato 7, Poser 4, Severini, Alviti 5, Akele 13. All. Pozzecco.

Parziali : 12-27, 25-49, 54-65.

