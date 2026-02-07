VaiOnline
Alghero.
08 febbraio 2026 alle 00:10

Colpo in farmacia del rapinatore con la maschera di Dalì 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo assalto a una attività commerciale. Questa volta a essere presa di mira dal rapinatore solitario è stata la farmacia Ciriolo di via Manzoni. È la quarta rapina in pochi giorni avvenuta in città e il sospetto è che si tratti sempre dello stesso malvivente che agisce armato di pistola e camuffato con una maschera-calzamaglia di Dalì. L’irruzione intorno alle 20, poco prima dell’ora di chiusura. Le farmaciste avrebbero consegnato i contanti contenuti in cassa dopodiché l’uomo sarebbe sparito a piedi tra le vie del centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero che da giorni sono sulle tracce del rapinatore con la maschera di Dalì, un malvivente che è diventato l’incubo dei commercianti, perché sta colpendo senza tregua, anche due volte al giorno.

Auto a fuoco

In mattinata l’allarme sicurezza si era riacceso per un’altra auto a fuoco nella notte, un incendio doloso che ha interessato una Mercedes parcheggiata in via Enrico Berlinguer, proprio di fronte alla Conad City, supermercato preso di mira appena una settimana fa dal rapinatore solitario. L’allarme è scattato venerdì intorno alle 23, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme sprigionarsi dal cofano dell’auto. In pochi istanti il rogo si è propagato, raggiungendo e danneggiando anche un’altra vettura parcheggiata accanto, facendo temere conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che le fiamme divorassero completamente entrambi i mezzi o coinvolgessero altre auto in sosta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 