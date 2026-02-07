Colpo in farmacia del rapinatore con la maschera di Dalì 

Un nuovo assalto a una attività commerciale. Questa volta a essere presa di mira dal rapinatore solitario è stata la farmacia Ciriolo di via Manzoni. È la quarta rapina in pochi giorni avvenuta in città e il sospetto è che si tratti sempre dello stesso malvivente che agisce armato di pistola e camuffato con una maschera-calzamaglia di Dalì. L’irruzione intorno alle 20, poco prima dell’ora di chiusura. Le farmaciste avrebbero consegnato i contanti contenuti in cassa dopodiché l’uomo sarebbe sparito a piedi tra le vie del centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero che da giorni sono sulle tracce del rapinatore con la maschera di Dalì, un malvivente che è diventato l’incubo dei commercianti, perché sta colpendo senza tregua, anche due volte al giorno.

Auto a fuoco

In mattinata l’allarme sicurezza si era riacceso per un’altra auto a fuoco nella notte, un incendio doloso che ha interessato una Mercedes parcheggiata in via Enrico Berlinguer, proprio di fronte alla Conad City, supermercato preso di mira appena una settimana fa dal rapinatore solitario. L’allarme è scattato venerdì intorno alle 23, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme sprigionarsi dal cofano dell’auto. In pochi istanti il rogo si è propagato, raggiungendo e danneggiando anche un’altra vettura parcheggiata accanto, facendo temere conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che le fiamme divorassero completamente entrambi i mezzi o coinvolgessero altre auto in sosta.

