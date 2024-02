Colpo in banca, il malvivente in fuga era pronto a scappare in nave 

La fuga è durata poco più di tre giorni. Adesso Marco Orrù, 48 anni di Serramanna, è in carcere a Massama con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Nelle prossime ore, assistito dall’avvocata Claudia Cannavera, comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida; era riuscito a far perdere le proprie tracce dopo la rapina fallita alla filiale del Credito di Arborea a Santa Giusta mentre il socio Antonio Marras era stato fermato subito all’interno della banca. Orrù, con un lungo curriculum di condanne per rapine e droga, era in semilibertà da appena due mesi, ospite della comunità Il Seme. Poi ha iniziato a pianificare il colpo insieme a Marras ma non avevano fatto i conti né con il carabiniere in pensione che in banca ha bloccato per primo il rapinatore né con i militari del comando provinciale di Oristano. E così lunedì sera quando era pronto per imbarcarsi sul traghetto delle 20 in partenza da Cagliari a Civitavecchia Orrù è stato bloccato dai carabinieri di Oristano. Le indagini intanto vanno avanti, gli investigatori cercano di capire se ci siano altri complici e se il 48enne sia stato aiutato in questi giorni di fuga. ( v.p. )

