Colpo in banca, finisce in manette anche il secondo rapinatore 

In tarda serata la svolta nelle indagini: i carabinieri di Oristano arrestano il complice di Antonio Marras che era in fuga da venerdì, dopo la rapina fallita alla filiale del Credito di Arborea a Santa Giusta. Il 50enne di Serramanna è stato bloccato al porto di Cagliari mentre cercava di imbarcarsi sul traghetto diretto a Civitavecchia.

Resta nel carcere di Massama Antonio Marras, arrestato venerdì scorso per la tentata rapina. Il 65enne di Serrenti, assistito dagli avvocati Mauro Togu e Simone Angei, ieri è comparso davanti alla giudice Federica Fulgheri per l’udienza di convalida. Marras ha preferito non rispondere alle domande durante l’interrogatorio; ha avuto comunque un atteggiamento collaborativo anche durante la perquisizione nella sua abitazione, dove i carabinieri di Oristano hanno trovato 100 grammi di cocaina e 100 di marijuana oltre a bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento.

Marras deve rispondere di tentata rapina aggravata in concorso: venerdì, insieme al 50enne di Serramanna arrestato ieri, è entrato in banca armato e mascherato ma è stato bloccato subito da un carabiniere in pensione che si trovava all'interno dell’istituto di credito. ( v. p. )

