Colpo grosso di Nicola a San Siro 

Milan 1
Cremonese 2
Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori (20' st Chukwueze), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić (29' st Jashari), Fofana, Estupiñan (1' st Jimenez), Pulisic, Gimenez. In panchina Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter; Musah, Ricci. All. Allegri.
Cremonese (3-5-2) : Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (38' st Ceccherini); Zerbin, Collocolo, Grassi (12' st Bondo), Vandeputte (12' st Payero), Pezzella; Okereke (20' st Sanabria), Bonazzoli (38' st De Luca). In panchina Nava, Silvestri, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola, Castagnetti, Lordkipanidze. All. Nicola.
Arbitro : Collu di Cagliari.
Reti : nel pt 28' Baschirotto, 46' Pavlovic, nel st 16' Bonazzoli.
Note : angoli 7-2 per il Milan. Rec. 1' e 4', ammoniti Grassi, Terracciano, Bondo, Pajero, Jimenez.
Clamoroso colpo esterno della Cremonese, che trova il vantaggio con Baschirotto a metà primo tempo, poi il Milan riesce a rimettere in piedi la partita grazie a Pavlovic di testa, per poi subire nella ripresa lo straordinario gol di Bonazzoli, rovesciata da centro area e palla che accarezza il palo interno di Maignan. Per Nicola è un trionfo.
