Colpo grosso della Salernitana contro la Lazio 

Salernitana 2

Lazio 1

Salernitana (3-4-2-1) : Costil; Daniliuc (16' st Fazio), Gyomber (1' st Lovato), Pirola (41' st Bronn); Mazzocchi, Bohinen (16' st Legowski), Coulibaly, Bradaric; Candreva (27' st Maggiore), Kastanos; Ikwuemesi. In panchina Fiorillo, Salvati, Sambia, Martegani, Simy, Botheim, Cabral. Allenatore F. Inzaghi.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Lazzari (17' st Hysaj), Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi (36' st Vecino), Kamada; Felipe Anderson (24' st Isaksen), Immobile (24' st Castellanos), Zaccagni (17' st Pedro). In panchina Sepe, Mandas, Pellegrini, Basic, Ruggeri, Rovella. Allenatore Sarri.

Arbitro : Prontera di Bologna .

Reti : nel pt 43' Immobile (rigore); nel st 9' Kastanos, 22' Candreva.

Salerno. La Salernitana batte 2-1 la Lazio e trova la prima vittoria in campionato. Tre punti d'oro per i campani che riaprono la corsa salvezza. Continua, invece, il momento difficile dei biancocelesti che hanno conquistato un punto nelle ultime tre partite. L’incredibile ribaltone granata nella ripresa, dopo il vantaggio di Immobile su rigore al 43’ del primo tempo, tra il 9’ e il 22’ con Kastanos e Candreva, quest’ultimo ex laziale.

