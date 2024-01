Colpo grosso della Macomerese a Nuoro   

Nuorese 0

Macomerese 1

Nuorese (4-3-3): E. Manfredi, Bonfigli (20’st L. Manfredi), Puddu, S. Demurtas, Peana, Ramos, Pitirra, Steri, Piredda (26’st M. Ruggeri), Cocco,A. Demurtas. In panchina Ruggiu, Aru, L. Manfredi, M. Ruggeri, Usai, Rivera, F. Ruggeri, Passalenti, Spanu. All. Prastaro.

Macomerese (4-3-3) : Trini, Fois, Nachet, Bianco, Giachero (32’st Pisu), Scigliano, Barria, Spina, Fadda (47’st Marras), Lauria, Lerech. In panchina Carta, Marroccu, Pisu, Colombo, Gaye, Timpanaro, Marras, Cadau, Zirulia. All. Scotto.

Arbitro: Barabino di Sassari.

Reti: 19’st Bianco.

Note: ammoniti Lerech, Barria, Steri, Pisu. Rec. 1' pt-6' st.

La Nuorese subisce la prima sconfitta della stagione. Parte avanti la squadra verdeazzurra con Cocco al 4’ ma Nachet gli ruba palla e spazza. Lerech pericoloso al 7’: dopo aver saltato il difensore spara alto. Al 27’ Giachero respinge un tiro di Cocco e un minuto dopo Pitirra trova il muro di Fois. Pericolo al 29’ per E. Manfredi ma Lerech conclude alto. Allo scadere annullato un gol di Giachero.

Nella ripresa occasione per Puddu al 3’: tiro alto di poco. Lerech si divora un gol al 4’: tutto solo calcia sull’estremo difensore. Punizione di Emerson al 12’, palla che scheggia l’incrocio. Al 15’ Lerech di testa ci prova ma Emerson sventa.

Il goal partita al 19’: Bianco ribadisce in rete la respinta del palo su tiro di Lerech. Proteste al 36’ per un presunto mani in area della Macomerese.

