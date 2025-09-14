Colpo grosso della COS Demarcus (2) protagonista 

Atletico Lodigiani 2
COS 3
Atletico Lodigiani (4-4-2) : Gruijicic, Farini (49’ st Guccione), Paolelli (45’ st Bertucci), Zitelli (13’ st Calderoni), Fontana, Lancioni, Ruggeri (25’ st Fiore), Spinozi, Sini, Sani (13’ st Bauco), Pulcini. In panchina Brusca, Cerenza, Pasquali, Costantini. Allenatore Campolo.
Costa Orientale Sarda (4-3-2-1) : Xaxa, Demontis, Demarcus (24’ st Spanu), Cabiddu, Nurchi (32’ st Massoni), Arboleda, Rosseti, Murgia (45’ st Dessena), Feola, Oriano (24’ st Satalino), Sacko (45’ st Rossi). In panchina Mejiri, Zurbriggen, Sarritzu, Campana. Allenatore Francesco Loi.
Arbitro: Giovanni Curcio di Siena.
Reti: 18' pt e 20' st Demarcus, 25' st Nurchi, 30’ st (r) Sini, 36’ st Bauco.
Note: ammoniti Arboleda, Satalino, Zitelli, Fontana. Rec. 1’ pt e 8’ st.
Impresa della Costa Orientale Sarda, che espugna il “Francesca Gianni” di Roma con una prestazione autorevole, imponendosi sull’Atletico Lodigiani. Un successo dal sapore di rivincita per i gialloblù di Loi, che riscattano così la sconfitta subita nei playout della scorsa stagione costata la retrocessione (poi annullata grazie al ripescaggio). Il vantaggio arriva al 18’: Antonio Demarcus capitalizza al meglio un traversone e firma l’1-0. Al 24’ gli ospiti sfiorano il raddoppio con Rosseti, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce la traversa.
La ripresa
Nel secondo tempo è ancora la squadra sarda a fare la partita. Al 20’ arriva il raddoppio, sempre con Demarcus. Passano solo cinque minuti e ci pensa l’intramontabile Nurchi a siglare il 3-0. Alla mezz’ora l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa, trasformato da Sini, quindi al 36’ l’Atletico ancora a segno con Bauco. Nel finale i gialloblù resistono all’assalto della squadra di casa.
