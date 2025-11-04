Colpo grosso del Genoa in casa del Sassuolo 

Sassuolo 1

Genoa 2

Sassuolo (4-3-3) : Muric; Walukiewicz, Idze, Muharemovic, Doig (33’ st Coulibaly); Thorsvedt, Matic, Konè (19’ st Vranckx); Berardi (33’ st Cheddira), Pinamonti (41’ st Moro), Laurientè (19’ st Fadera). In panchina Turati, Zacchi, Candè, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore Grosso.

Genoa (3-5-2) : Leali; Marcandelli (23’ st Ellertsson), Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyj (14’ st Masini), Thorsby (40’ st Gronbaek), Martin; Vitinha (14’ st Messias), Colombo (23’ st Ekuban). In panchina Siegrist, Cuenca, Carboni, Stanciu, Onana, Cornet, Sabelli, Ekhator, Fini, Venturino. Allenatori Murgita-Criscito.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : pt 18’ Malinovskyj; st 2’ Berardi, 48’ Østigård.

Reggio Emilia. Colpo del Genoa, che batte 2-1 il Sassuolo in trasferta e abbandona l’ultimo posto in classifica. La gara è decisa al 48’ della ripresa dal colpo di testa vincente di Østigård . I rossoblù salgono a quota 6, agganciano il Pisa e si lasciano alle spalle Verona e Fiorentina. Un esordio positivo e vincente per il tandem Murgita-Criscito in panchina dopo le dimissioni di Patrick Vieira. Il Sassuolo veniva da una serie positiva (dieci punti in 5 gare) ma ha interpretato male la gara nel primo tempo. Per il Gridone è il primo successo della stagione. Ospiti in vantaggio al 18’ con Malinovskyi, poi al 2’ della ripresa il pari di Berardi. Al 3’ di recupero il colpo vincente.

