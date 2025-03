Colpo Ferrini allo scadere Barisardo ko 

Ferrini 2

Barisardo 1

Ferrini (4-3-1-2) : De Luca; Zedda, Bonu, Mancusi, Mudu (22’ st Manca); Serra, Bile (8’ st Usai), Carboni; Antić (24’ st Serrau); Piroddi (37’ st Alexander), Podda. In panchina Pani, Montisci, Dore, Corona, Mele. Allenatore Mura.

Barisardo (3-5-2) : Mejri; Soilihi, Rodrigues (43’ st Murgia), Mendes; Dimitrijević (37’ st Dragan), Nunes, Mabo, Passalenti, Mihali; Mangle, Volo (20’ st Tosi). In panchina Pisu, Aquilón, Carta, Cissokho. Allenatore Ruggeri (squalificato).

Arbitro : Cavalleri di Treviglio.

Reti : nel primo tempo 38’ Piroddi, nella ripresa 6’ Mangle, 42’ Podda (r).

Note : ammoniti Carboni, Bile, Rodrigues, Passalenti. Recupero 2’ pt-4’ st.

Lo scontro salvezza se lo aggiudica la Ferrini allo scadere, ed è una vittoria fondamentale: il rigore di Podda permette il sorpasso dei cagliaritani sul Barisardo e l’uscita dalla zona playout, dopo una grande rincorsa avviata a gennaio con la squadra ultima in classifica. Per gli ogliastrini, che avevano imposto lo 0-0 al Monastir vice capolista nel recupero di mercoledì, è uno stop che interrompe un buon momento (5 punti nelle precedenti 3) e che costa l’aggancio da parte dell’Alghero proprio alla vigilia dello scontro diretto, in programma nel prossimo turno.

Sbloccata

Primo squillo Ferrini: un tiro di Carboni da fuori area finisce alto. Risposta del Barisardo con un cross dalla destra di Dimitrijević su cui De Luca respinge coi pugni e anticipa Mangle. Poi percussione di Serra e conclusione ribattuta da un avversario. Al 38’ il vantaggio della Ferrini: sugli sviluppi di un calcio d’angolo palla messa in mezzo da Carboni, sponda a centro area dove Piroddi è il primo ad arrivare per mettere in rete.

La ripresa

Comincia forte il Barisardo, che pareggia al 6’: palla messa in mezzo da Mihali da sinistra, irrompe Mangle che di piatto supera De Luca e fa 1-1. Subito dopo Mura fa il primo cambio, con l’ingresso di Usai Bile infortunato.

La partita resta molto combattuta, con gli ogliastrini che si fanno vedere in avanti su un calcio piazzato e la Ferrini che libera Antić bloccato al momento del tiro. Poi il rigore che decide il match e regala i tre punti ai cagliaritani: Usai smarca Podda atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto e lo stesso attaccante spiazza Mejri per il 2-1 al 42’.

