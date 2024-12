Colpo esterno dell’Antiochense, primo ko per l’Arbus 

Don Bosco F. 1

Antiochense 4

Don Bosco Fortitudo : Cappai, Murgia, Aramu, Di Antonio, E. Frau, Mocci, Urru, Zedda (64’ Liscia), Lodeiro, Cancedda, Scanu. Allenatore Lampis.

Antiochense : Locci, Carboni, Marteddu, Valentino, Bove, Armeni, Borelli, Manca, Podda, Sabiu, Cosa. Allenatore Piras.

Arbitro : Milia di Cagliari.

Reti : 10’ Sabiu, 30’ Cancedda, 55’ Podda, 67’ Cosa, 88’ Borelli.

Colpo dell’Antiochense, che supera la Don Bosco a domicilio col risultato di 4-1. Al 10’ gli ospiti passano in vantaggio: fallo di Murgia al limite dell’area, l’arbitro concede un calcio di punizione piuttosto insidioso. Sabiu si incarica della battuta e mette la palla sotto l’incrocio della porta difesa da Cappai. La Don Bosco non si scompone e riprende a macinare gioco per cercare di riequilibrare il risultato. Ci riesce al 20’ con Cancedda, ancora su punizione, col portiere avversario che non riesce a evitare il gol nonostante il tiro non irresistibile. La Don Bosco continua ad attaccare: da segnalare il tiro di Cancedda che sfiora il palo. A inizio ripresa il nuovo vantaggio dell’Antiochense: lancio lungo per Puddu che dalla fascia rientra al centro e col destro infila il pallone su secondo palo. Al 67’ ancora Antiochense a segno, questa volta con Cosa. All’88’ il sigillo alla gara firmato da Borelli. ( a. d. )

RIPRODUZIONE RISERVATA