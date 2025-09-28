Colpo esterno del Samugheo, l’Ovodda crolla 

Ovodda 0

Samugheo 2

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Mele, Al. Soru (15’ st Pes), Patteri, Vacca, Deiana, St. Soru (30’ st Brundu), Bilea, E. Sedda, Caria, Medde (5’ st Meloni). In panchina Angioi, Aug. Sedda, Vacca, Mattu, Ant. Soru. Allenatore Moro.

Samugheo (4-4-2) : Cabasino, Frau, Fernandez, Diana, Manca, S. Frongia, Littarru (32’ st Loreto), Fadda, Macis, M. Frongia, Sardu. In panchina Carta, Pisano, Demurtas, Ginesu, Loreto, Loi, Marras, Pretta, Zucca. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 30’ Frau, 32’ M. Frongia.

Ovodda. Colpo del Samugheo, che viola il campo dell’Ovodda con il risultato di 2-0. Gli ospiti passano in vantaggio al 30’ grazie a un gran tiro da fuori area di Frau. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio: questa volta la marcatura è di M. Frongia. I padroni di casa non ci stanno, e al 35’ Littarru colpisce in pieno la traversa. Nella ripresa, l’Ovodda prova più volte la via della rete: ci va vicino Meloni al 23’. Al 25’ una ghiotta occasione per la squadra di Moro, questa volta con un cross di Deiana, salvato dalla difesa ospite sulla linea di porta. Il Samugheo tiene però stretto il risultato fino al triplice fischio.

