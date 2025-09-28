VaiOnline
Al sa’e Marina.
29 settembre 2025 alle 01:17

Colpo esterno del Samugheo, l’Ovodda crolla 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ovodda 0

Samugheo 2

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Mele, Al. Soru (15’ st Pes), Patteri, Vacca, Deiana, St. Soru (30’ st Brundu), Bilea, E. Sedda, Caria, Medde (5’ st Meloni). In panchina Angioi, Aug. Sedda, Vacca, Mattu, Ant. Soru. Allenatore Moro.

Samugheo (4-4-2) : Cabasino, Frau, Fernandez, Diana, Manca, S. Frongia, Littarru (32’ st Loreto), Fadda, Macis, M. Frongia, Sardu. In panchina Carta, Pisano, Demurtas, Ginesu, Loreto, Loi, Marras, Pretta, Zucca. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 30’ Frau, 32’ M. Frongia.

Ovodda. Colpo del Samugheo, che viola il campo dell’Ovodda con il risultato di 2-0. Gli ospiti passano in vantaggio al 30’ grazie a un gran tiro da fuori area di Frau. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio: questa volta la marcatura è di M. Frongia. I padroni di casa non ci stanno, e al 35’ Littarru colpisce in pieno la traversa. Nella ripresa, l’Ovodda prova più volte la via della rete: ci va vicino Meloni al 23’. Al 25’ una ghiotta occasione per la squadra di Moro, questa volta con un cross di Deiana, salvato dalla difesa ospite sulla linea di porta. Il Samugheo tiene però stretto il risultato fino al triplice fischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 