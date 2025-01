Colpo esterno del La palma, la Baunese soffre ma vince 

Azzurra M. 0

La Palma 1

Azzurra : Sarritzu, Montisci (80’ Puddu), Tolu, Lallai (63’ Lecca), Cannavera (67’ Serra), Carta, Cordone, Zuddas (58’ Farci), Tulli, Sculco, Spiga (63’ Olla). Allenatore Canosa.

La Palma : Pilotto, Pandori, Faiferri, Mattana, Piras, Mura, Puddu, Basciu, A. Mattana, Ladu (73’ Baldera), Spissu. Allenatore Spini.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Rete : 51’ (r) Spissu.

Il La Palma batte e stacca in classifica l’Azzurra al termine di una partita equilibrata. I padroni di casa, in formazione rimaneggiata, mettono subito pressione ai cagliaritani che reggono l’urto e ribattono colpo su colpo. Al 7’, all’11’ ed al 24’ su schemi da calcio d’angolo, ci provano, rispettivamente Cordone, Carta e Tulli senza però riuscire a superare Pilotto. Al 33’ sempre dagli sviluppi di un corner è Basciu ad impegnare Sarritzu. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Al 50’ Faiferri nel tentativo di calciare da fuori area colpisce male la palla che dopo un rimbalzo sbatte fortuitamente sul braccio di Cordone: è rigore, Spissu trasforma. Al 57’ l’Azzurra sfiora il pareggio su un’incursione di Cordone, la sua conclusione si perde di poco sul fondo. Al 65’ Tulli va vicino al gol. Al 77’ ed al 85’ occasioni per Farci, anche queste non sfruttate. (ant. ser.)

