colpo esperia, riagganciate le prime 

Vasto basket 62

Esperia cagliari 77

Vasto : Laffitte 16, Markus 17, Mascoli, Di Tizio, Oluic 2, Clark 14, Di Minni ne, Peluso 9, Tana ne, Ianuale 4. All. Schiavi

Confelici Carni Cagliari : Manca, Cabriolu 6, Giordano 15, Potì 11, Thiam 12, Picciau, Locci 5, Maresca 22, Pili ne, Sanna 6. Allenatore Manca

Parziali : 19-21; 26-40; 46-57

La Confelici riparte con slancio. Con una prestazione solida e autoritaria, i granata firmano il blitz in casa della Gevi Vasto (77-62 il punteggio finale) e riprendono la loro marcia in B Interregionale dopo le tre sconfitte consecutive che avevano fatto calare il sipario sul 2024.

Quaranta minuti sempre al comando e con pochissime sbavature: in Abruzzo i cagliaritani hanno ritrovato quelle certezze smarrite nel periodo prenatalizio, capitalizzando al massimo la loro superiorità tecnica. Decisivo Maresca (22 punti e 6/8 dall’arco), ma nel momento del bisogno Manca ha sempre potuto contare su Giordano (15 personali e 6 assist). La vittoria vale il nuovo aggancio in vetta al tandem Carver-Viterbo, che si affronteranno giovedì nello scontro diretto.

La gara

Mani calde in avvio per l’Esperia, che infila subito 4 triple e tenta l’allungo sul +9. Un paio di disattenzioni costano però l’immediato rientro degli avversari, che accorciano sul -2 al 10’ e poi sorpassano nelle prime battute del secondo periodo. I cagliaritani, però, non si scompongono e piazzano un altro erentorio break che vale il +14 a metà gara. Al rientro in campo la Confelici tocca anche il +18, poi però fa i conti con una nuova reazione di Vasto, che alza le percentuali dall’arco e spaventa i granati avvicinandosi sul -5. Anche in questo caso, però, gli esperini si mostrano lucidi, e nel finale ricacciano indietro l’assalto con i canestri di Giordano e Maresca.

A2F, Selargius in campo

Epifania in campo per la Nuova Icom Selargius, di scena alle 16 al PalaVienna contro la Scotti Empoli nell’ultimo turno d’andata dell’A2 Femminile. Contro una delle principali forze del torneo, le giallonere vanno a caccia di un successo per cancellare il derby perso in casa della Virtus.

