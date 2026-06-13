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Basket A2 Maschile.
14 giugno 2026 alle 00:31

Colpo Dinamo: c’è Brooks 

Torna l’ala del “triplete”. Vitali: «Vogliamo emozionare» 

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Sassari. Il ritorno di Jeff Brooks alla Dinamo non è Amarcord, anche se il pensiero va alla favolosa stagione del "triplete”. È un segnale preciso e coerente con quanto detto dal nuovo coach Luca Vitali: «Vogliamo emozionare, aggregare, toccare il cuore e avere una squadra con la fame. Jeff Brooks viene con grandi motivazioni. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra col ds Paolo Citrini e lo staff tecnico per garantirci la sua firma».

Ala bidimensionale di 203 cm di altezza, Brooks sa colpire sia da fuori sia da sotto, ottimo difensore e soprattutto leader morale, anche quando non gioca, come accaduto negli ultimi mesi a Trieste, dove ha girato a 6 punti e 4 rimbalzi. Va per i 38 anni e andrà testata la sua tenuta fisica. Il tecnico Vitali spiega: «Il carattere e le caratteristiche tecniche sono le stesse, chiaramente non è più quello di 12 anni fa, ma gli cuciremo un vestito su misura. E poi questa volta gioca da italiano e di italiani di questo valore ce ne sono sempre meno vista la partenza di diversi giovani per la Ncaa e quindi a scalare il salto in serie A di altri».

Il mercato

Brooks è americano di nascita ma nel 2017 ha preso la cittadinanza italiana grazie al matrimonio. È il secondo ingaggio dopo quello di Simone Aromando, alapivot di due metri che ha giocato in A2 con Mestre e Pesaro. «L'idea è di avere giocatori che sanno fare più cose e sanno giocare di squadra».

Per quanto riguarda gli stranieri, Vitali anticipa: “Dovranno incastrarsi bene con gli italiani, ma tendenzialmente prenderemo un esterno e un lungo. Noi ci stiamo muovendo per fare la A2 ma siamo pronti anche qualora succeda qualcosa di inaspettato (il ripescaggio, ndr ) a fine giugno”.

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