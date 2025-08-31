Colpo di Vingegaard che vince in salita Traeen sempre leader 

Un bel colpo di Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), che ha vinto per distacco la nona tappa della Vuelta, Alfaro-Estación de esquí de Valdezcaray, una frazione di 195,5 chilometri, con arrivo in quota.

Il danese, che nel suo palmares può vantare ben due Tour de France, ha piazzato l'allungo decisivo a undici chilometri dall'arrivo di Estación de esquí de Valdezcaray, quando soltanto Giulio Ciccone – team Lidl Trek – è riuscito a tenergli la ruota. Poi però lo scalatore di Chieti non ha resistito a un secondo allungo del danese, che alla fine si è imposto per distacco con 24 secondi di margine sull'olimpionico della mountain bike Tom Pidcock, della Q36.5 Pro Cycling Team, secondo, e sul portoghese Joao Almeida, UAE Team Emirates XRG, terzo. Ciccone alla fine si è piazzato al settimo posto, a 1'46" da Vingegaard.

La maglia rossa

Il norvegese Torstein Traeen, del team Bahrain Victorious, ha conservato la maglia rossa di leader della classifica ma il suo vantaggio su Vingegaard, che adesso è secondo, si è assottigliato ed è ora di di 37". Al terzo posto Almeida a 1'15". Ciccone è sesto a 2'42".

La decima

Oggi giorno di riposo. Si riparte domani con la decima tappa: 175,3 km da Parque de la Naturaleza Sendaviva ad El Ferial Larra Belagua. Arrivo in salita di 9,4 km al 6,3% di pendenza media.

