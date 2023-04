Colpo di scena, un candidato rinuncia  

C’è un primo colpo di scena in vista delle elezioni comunali di fine maggio: la sfida non sarà più a tre ma a due. Pasquale Castangia, già sindaco anni fa, ha deciso di ritirarsi ancora prima di iniziare la corsa. Non è riuscito a mettere in piedi una lista nonostante il suo impegno a convincere diversi cittadini a scendere in campo. I cabraresi quindi saranno chiamati alle urne o per dare la preferenza all’attuale primo cittadino Andrea Abis oppure a Gianni Meli, ora in minoranza.

Mancano i candidati

A prendere atto della situazione ancora prima di iniziare la corsa è proprio Pasquale Castangia, sostenuto dal Pd: «Ci siamo impegnati per formare una lista che potesse amministrare il paese come merita, ma con dispiacere non abbiamo avuto le disponibilità necessarie per chiuderla. Le persone di qualità che volevo al mio fianco non hanno accettato la mia proposta - va avanti - Non poco esserci a tutti i costi per danneggiare qualcuno o agevolare un altro». Castangia non nasconde il suo dispiacere: «Non è bello sapere che a Cabras nessuno vuole toccare con mano quali sono i problemi del paese. In tanti mi hanno detto di non volersi candidare perché non sono disposti a perdere. Nella vita non possiamo essere sempre vincitori». Dopo l’uscita di scena di Castangia con una nota è intervenuta la segreteria del Circolo locale del Pd: «Il partito non parteciperà con i suoi rappresentanti alle elezioni: i candidati in campo non possono rappresentare le istanze dell’elettorato cabrarese di centrosinistra. Pur consapevoli che all’interno dell’assemblea rappresentativa dal Comune, mancherà una voce importante, forse, la più autorevole sotto il profilo politico».

L'opposizione

Il candidato a sindaco Gianni Meli, sostenuto da tutto il centrodestra, dice di aver chiuso la lista tempo fa: «Ogni giorno c’è una riunione. Siamo carichi, vinceremo. Il nostro obiettivo è stare dalla parte dei cittadini». Meli scenderà in campo con gli attuali consiglieri Federica Pinna, Sara Meli, Maria Carla Sanna e Antonello Manca. Presente poi Fenisia Erdas, ex assessora ma anche esponente dei Fratelli d’Italia, Gabriele Ligia, assessore con la Giunta Carrus e Salvatore Poddi, che 5 anni fa sosteneva Abis. Presenti due esponenti del Cda della Fondazione Mont’e Prama: Efisio Trincas e Graziella Pinna. Alla prima esperienza politica ci sono Gianluigi Cubadda, Francesco Contini, Serenella Spanu, Lorenzo Careddu e Domenico Concu.