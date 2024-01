Colpo di pistola, Pozzolo indagato 

Lesioni colpose, accensioni pericolose, omessa custodia di armi. Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, è l’unico indagato per i fatti della notte di Capodanno nella Pro Loco di Rosazza, dove dopo festeggiamenti un colpo partito dalla sua pistola ha ferito uno dei presenti. I magistrati parlano di «atto dovuto». Pozzolo sostiene di non aver azionato lui l’arma, un mini-revolver North American Arms Provo Ut calibro 22 sequestrato dalla magistratura, ma secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri non risulta che altri stessero la maneggiando.

Una risposta arriverà dallo Stub, il test per la ricerca di residui di polvere da sparo. Sulle prime Pozzolo non si è sottoposto all’accertamento ma alcune ore più tardi, alle 7,25, i carabinieri hanno potuto fare i rilievi sulle sue mani e anche sugli indumenti, che però non sono stati presi in consegna dai militari perché il deputato ha sollevato una questione legata all’immunità parlamentare. Gli investigatori sono comunque certi che il passare delle ore non ha messo a rischio l’attendibilità del test.

Il sottosegretario

Alla festa fra i circa trenta invitati c’era il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro con la sua scorta. Pozzolo si è presentato intorno all’una e un quarto. Uno dei presenti, interpellato dall’Ansa, dice che era «molto allegro» e «a un certo punto ha tirato fuori una pistola per farla vedere in giro. Era piccola, sembrava un accendino, e la poteva tenere nel palmo di una mano. Non c’è stato nemmeno il tempo di chiedergli cosa stessa facendo e magari di mettere via l’arma, visto che nel locale c’era anche dei bambini». Il proiettile ha colpito alla coscia sinistra Luca Campana, 31 anni, genero di un uomo della scorta di Delmastro. Il sottosegretario era sul piazzale e si accingeva ad andar via. Sono stati due agenti del suo seguito a prestare i primi soccorsi a Campana e a mettere la pistola in sicurezza. La Procura ora procederà alla revoca del porto d’armi a Pozzolo, che lo ha per difesa personale. Dopo essere stato ferito Campana è stato portato in ospedale a Ponderano, dove i medici gli hanno estratto il proiettile dalla parte posteriore della gamba, quasi sotto il gluteo, e lo hanno dimesso con una prognosi di 10 giorni. Finora non ha presentato querela.

