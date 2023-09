Colpo di pistola contro la casa del vicino 

Dopo un breve litigio sarebbe andato a casa a prendere una pistola, per poi tornare all’ovile del vicino e aprire il fuoco. Per fortuna il colpo, che sarebbe stato sparato dall’auto in movimento, non è andato a segno, perdendosi in campagna. Antonello Matza, 59 anni, è stato denunciato dai carabinieri dopo un intero giorno di indagini e interrogatori.

La disputa

I fatti - almeno stando ai primi accertamenti dei militari della stazione di Senorbì - sarebbero avvenuti sabato in località Santa Mariedda, a seguito di un diverbio per vecchi rancori con un altro allevatore 62enne che possiede un ovile a circa 300 metri dai pascoli di Matza. Non è ancora chiara la ragione del litigio, ma pare che alla base possa esserci stata un’occhiataccia o qualche parola di troppo. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, guidati dal luogotenente Roberto Ravagnan, l’allevatore avrebbe esploso dall’interno del proprio veicolo un colpo di pistola rivolto verso l’abitazione del rivale.

Le indagini

Immediate sono scattate le indagini degli investigatori dell’Arma che hanno consentito di ritrovare nell’auto un bossolo calibro 7.65, mentre nella successiva perquisizione domiciliare è stata rinvenuta la pistola, regolarmente detenuta da Antonello Matza, che non aveva mai avuto alcun problema con la giustizia. L’allevatore è stato denunciato in stato di libertà con l’ipotesi di minaccia aggravata dall’esplosione di un colpo di pistola.

Il sequestro

L’arma è stata sequestrata su ordine del sostituto procuratore Danilo Tronci che ha aperto un fascicolo destinato, però, a transitare poi nelle mani del collega Gilberto Ganassi.

Addio porto d’armi

I militari, oltre all’avvio del procedimento penale, hanno anche provveduto al sequestro cautelativo delle altre armi da caccia regolarmente detenute dall’allevatore, inviando la segnalazione anche alla Prefettura e alla Questura così da sollecitare la revoca amministrativa del porto d’armi. La pistola calibro 7.65 e il bossolo verranno poi inviati al Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma, il Ris, per la perizia balistica che dovrà accertare se sia stata quell’arma a sparare.

