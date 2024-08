Colpo di Ferragosto al market 

Sapevano dove andare e hanno puntato subito alla cassaforte con l’incasso della vigilia di festa. Il colpo di Ferragosto al supermercato Md di Ghilarza ha fruttato circa 20mila euro ai malviventi, fuggiti mercoledì notte fra le strade del paese. Continuano intanto le indagini dei carabinieri per cercare di risalire ai responsabili del furto.

Il furto

Sono stati i proprietari e i dipendenti del supermercato a scoprire il furto la mattina di Ferragosto. All’apertura si sono subito resi conto che qualcosa non andava: la porta laterale del magazzino era stata forzata, disattivati i sistemi d’allarme e antincendio. A quel punto i ladri, sicuramente persone esperte e ben informate sulle abitudini dei titolari del market, hanno avuto campo libero. Si sono diretti verso la cassaforte e con uno smeriglio sono riusciti ad aprirla e a portare via il bottino, poi si sono dileguati.

Gli accertamenti

Subito è stato dato l’allarme e in via Ocier Reale sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che hanno effettuato i rilievi all’interno e all’esterno del supermercato, raccogliendo tutti gli elementi utili per cercare di risalire ai responsabili del furto. I militari hanno sentito il personale, al vaglio le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver immortalato movimenti sospetti e comunque importanti per le indagini.

Il precedente

Il sistema utilizzato dai ladri entrati in azione due notti fa è lo stesso che dodici giorni fa è stato utilizzato alla zona industriale di Oristano quando era stato messo a segno un furto all’interno del deposito della Sda, il corriere espresso di trasporti della filiale di via Parigi. In quel caso il sistema di videosorveglianza era disattivato, la cassaforte è stata forzata e aperta con uno smeriglio e poi svuotata. I ladri erano poi scappati con un bottino di circa 10mila euro, facendo perdere le proprie tracce.

I controlli

A cavallo di Ferragosto sono stati potenziati come sempre i controlli da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno messo in campo un servizio ad ampio raggio, concentrandosi soprattutto nella zona costiera da Torregrande a Cabras fino a San Vero Milis. Sono state identificate complessivamente 91 persone, controllati 43 veicoli (uno è finito sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca) e due locali. Sono state ritirate quattro patenti, cinque persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Un uomo di Santa Giusta è stato trovato in possesso di marijuana e segnalato alla prefettura. Infine i militari hanno ricevuto le segnalazioni per due persone scomparse: una era al pronto soccorso del San Martino in buone condizioni, l’altra (che vive a Reggio Emilia ma risultava irreperibile cosi i familiari hanno dato l’allarme ai militari di Oristano) aveva semplicemente il telefonino scarico.

