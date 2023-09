Arriva l’ennesimo anticiclone africano: da domani le temperature saliranno anche di 5 gradi e gran parte dell’Italia vivrà una nuova settimana rovente. Secondo il sito www.iLMeteo.it, in Italia si dovrebbero toccare punte di 35-36 gradi in Toscana, fino a 34 gradi in Sardegna e nella Pianura Padana, in Umbria e nel Lazio, e valori leggermente inferiori al Sud.