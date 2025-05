Colpo di Carapaz, Del Toro si rafforza 

Richard Carapaz è il re della pietra di Bismantova. Con uno scatto violento sulla salita dell'Appennino reggiano, l'ecuadoriano ha staccato gli uomini di classifica, colto una tappa di grande fascino e raggranellato 14” (abbuono compreso) sulla maglia rosa, Isaac Del Toro, primo dei battuti. Oro a Tokyo, vincitore del giro del 2019, l’ecuadoriano del Carchi forse non il più forte dei pretendenti alla maglia rosa, sicuramente il più furbo: gli è bastato un colpo solo, un colpo preciso per tagliare a braccia alzate, dopo km 186, il traguardo di Castelnovo ne' Monti. In un giro dal sapore latino, la maglia rosa resta saldamente sulle spalle di Del Toro, che grazie al secondo posto e ai 6” di abbuono allunga in classifica generale sul compagno di squadra, lo spagnolo Ayuso, partito coi gradi di capitano e adesso dietro di 31” al messicano della Uae. Ottimo terzo Giulio Ciccone, che con Antonio Tiberi tiene a galla le speranze italiane nella top ten. La corsa è esplosa sulla durissima salita di San Pellegrino in Alpe (a 90 km dall'arrivo) conquistata da Lorenzo Fortunato, bolognese di Castel de' Britti, il paese di Alberto Tomba, che conserva la maglia azzurra. Oggi si riparte verso nord, da Modena con arrivo a Viadana (Mantova) dopo 172 km.

Classifica : 1. Isaac Del Toro (Mes, Uae Emirates Xrg), 2. Juan Ayuso (Spa, id.) a 31”, 3. Antonio Tiberi (Ita, Bahrain Victorious) a 1'07”, 4. Simon Yates (Gbr) a 1'09”, 5. Primoz Roglic (Slo) a 1'24”, 6. Richard Carapaz 1'56”, 7. Giulio Ciccone (Ita) a 2’09”, 8. Brandion McNulty (Usa) a 2’33”.

