Colpo di calore, muore un 71enne a Quartucciu 

Tragedia ieri pomeriggio nel parcheggio di Carrefour. Un pensionato di 71 è morto mentre cercava uno stallo per la sua auto nel centro commerciale condiviso da Quartucciu e Quartu. Potrebbe essere stato ucciso da un malore provocato dal caldo torrido. Sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso per salvargli la vita e l’intervento dell’unità medicalizzata del 118. Giuseppe Piras, originario di Teulada (viveva fino a dieci anni fa a Capo Malfatano, ma si era trasferito proprio nella terza città dell’Isola dove risiedevano le sorelle), era già morto. Immediato l'arrivo dei carabinieri della Stazione di Selargius e della Compagnia di Quartu, con i capitani Michele Cerri e Pietro Lucania. Più tardi il magistrato ha disposto la rimozione della salma, riconsegnata infine alla famiglia per i funerali.La tragedia si è consumata improvvisa nel primo pomeriggio. Non si hanno molti particolari: sembra che Giuseppe Piras sia entrato nel grande spiazzo per trovare un punto di sosta prima di fare spese nel grande centro commerciale. L’uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo del volante: l’auto si è bloccata quasi subito. Giuseppe Piras pare sia morto sul colpo. L’allarme è stato subito lanciato dai presenti con telefonate al 118, con la speranza che i medici potessero compiere un miracolo. Ma quando i sanitari sono arrivati, la tragedia si era purtroppo già consumata. ( r. s. )

