Colpo dell’Uta: preso Usai dalla Ferrini 

Uta. Uta scatenato sul mercato in entrata in vista della stagione in Promozione. Sono stati ufficializzati gli innesti di Marco Cirina e Alberto Usai. Il primo, classe 2002, rimpolperà la retroguardia biancoverde e avrà anche il ruolo di allenatore per i Piccoli amici 2018/2019 (ultimo ramo del settore giovanile dell’Uta), ambito nel quale ha avuto esperienze. Nell’ultima annata ha militato nell’Asseminese dando il suo contributo al settimo posto finale nel girone A di Prima categoria.

Alberto Usai invece è il colpo in entrata che fa sognare la società di Marco Baroncelli. Centrocampista classe ’89, vanta tantissima esperienza sui campi dilettantistici e semi-dilettantistici: dopo la trafila nel settore giovanile del Cagliari ha giocato nel Selargius in Serie D raggiungendo i playoff per la Serie C. Negli ultimi 6 anni ha indossato la maglia della Ferrini Cagliari, dove ha chiuso l’ultima stagione come miglior realizzatore della squadra (10 reti) e miglior realizzatore tra tutti i centrocampisti dell’Eccellenza. Ora la nuova avventura in Promozione sotto la guida di mister Saba, pronto a guidare i suoi ragazzi all’obiettivo della salvezza.