Colpo dell’Atalanta, arriva Krstovic L’Inter valuta Kim 

È di nuovo il valzer delle punte. Kristovic passa all’Atalanta per 25 milioni, l’attaccante montenegrino sostituisce Retegui volato in Arabia Saudia e affianca Scamacca. La Dea intanto ha multato Lookman, tornato a Zingonia dopo le vicende di mercato che lo avevano indotto a scomparire tra Portogallo e Inghilterra.

Hojlund dello United e Vlahovic della Juve restano obiettivi del Milan. Imminente la cessione di Douglas Luiz dalla Juventus al Nottingham Forest, definita la quale la dirigenza bianconera si dedicherà alla trattativa per far tornare Kolo Muani dal Psg. In uscita anche Nico Gonzalez, che piace alla Roma (in prestito) nel caso i giallorossi non riescano a convincere Sancho (per il quale si è riaperto uno spiraglio), ma alla Signora servirebbe cedere l’argentino a titolo definitivo. Intanto Echeverri è andato al Bayer Leverkusen e la squadra di Gasperini deve rinunciarvi. Difficoltà anche per avere Ziolkowski dal Legia, che ora chiede 8 milioni invece dei 5 stabiliti a suo tempo, mentre su Manu Kone non ci sono novità, anche se l’Inter non ha rinunciato all'idea di prendere il francese.

Il Marsiglia ha messo sul mercato Rabiot e Rowe, protagonisti di una furiosa lite al termine della partita contro il Rennes. Alla Roma piace il secondo, l’inglese, mentre il francese ex Juve gode della stima di Allegri e non è detto che il Milan non ci pensi. L’Inter pensa di cedere Pavard, per il quale ci sono sirene arabe e gli interessamenti di Galatasaray, Lilla e Marsiglia, e al posto del campione del mondo 2018 potrebbe arrivare Kim Min-Jae, ex difensore centrale del Napoli in uscita dal Bayern, anche se il preferito del tecnico Chivu rimane Solet dell’Udinese.

Il Bologna riflette sui 28 milioni offerti dal Sunderland per Lucumi. La Cremonese è ai dettagli per Sanabria dal Torino, e ora il ds granata Vagnati cerca di stringere per Nicolussi Caviglia e Oristanio (che piace anche al Verona), i pezzi mancanti al mosaico che vorrebbe mettere insieme il tecnico Baroni. Il Pisa tiene in piedi il discorso con il Napoli per Mazzocchi, mentre non trova riscontro la suggestione brasiliana di un possibile arrivo di Neto Costa, 28enne attaccante dell’Athletic di Minas Gerais che si sta mettendo in evidenza nella serie B del Brasilerao.

