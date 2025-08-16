VaiOnline
Mercato.
17 agosto 2025 alle 01:12

Colpo della Villacidrese: ecco Agostinelli 

Nel campionato di Eccellenza il neopromosso Lanusei ufficializza il primo acquisto della stagione: si tratta di Nicola Mereu, attaccante classe 2001 originario di Villagrande Strisaili, reduce dall’esperienza con il Taloro Gavoi. In precedenza ha vestito anche la maglia della Costa Orientale Sarda.

Prosegue il lavoro di continuità in casa Iglesias, che ha rinnovato il contratto a tre giocatori: i giovani Bryan Mancini (2008) e Alberto Piras (2008) e il più esperto Vincenzo Riccio, classe 1999. Il Sant’Elena rinforza il reparto arretrato con il ritorno di Alessandro Mancusi, difensore classe 1990, reduce dall’ultima stagione con la Ferrini. Per lui si tratta di un rientro dopo due anni. In carriera ha vestito numerose maglie sarde tra cui quelle di Villasimius, Iglesias, Assemini, La Palma, Serramanna, Sanluri, Elmas, Selargius e del settore giovanile del Cagliari.

Si aggiunge ai nuovi innesti Riccardo Pisu, Alessandro Sanna, Emanuele Secci, Mattia Pitzalis, Luca Floris, Filippo Ghiani e Gigi Cuccu, oltre che ai fuori quota Alessandro Secci, Nicolò Scano, Lorenzo Cocco e Federico Baldussi. In Promozione la Villacidrese piazza un colpo importante assicurandosi le prestazioni dell’attaccante Niccolò Agostinelli, classe 2001. Cresciuto calcisticamente nel Carbonia e nel Cagliari, ha poi militato in Promozione, Eccellenza e Serie D con i minerari. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Guspini, distinguendosi come uno dei migliori in campo. Ufficiale anche la conferma del difensore Giacomo Lussu.

Riparte dal tecnico Cosimo Salis il progetto del Li Punti, che ha completato lo staff con il vice Giuliano Carta, l’allenatore dei portieri Costantino Saiglia, il preparatore atletico Gavino Di Maggio, il mental coach Claudio Poggi e il massaggiatore Andrea Cossu.

Faranno parte della rosa anche Alessio Pilo (ex Latte Dolce), Luigi Antonio Salaris (ex Ittiri e Latte Dolce), Riccardo Peana (FC Alghero), Paolo Tuccio (Ossese), Federico Pireddu (Alghero), Andrea Pischedda, Cristian Fois, Alessandro Cherchi (San Giorgio Perfugas), oltre ai confermati Samuele Murru, Riccardo Fresu e Antonio Dettori.

L’esterno d’attacco Federico Bo (classe 2007) è un nuovo giocatore del Coghinas. Con lui arriva anche il portiere Fabrizio Carbonara (2008), ex Levante Azzurro e cresciuto nel vivaio della Pro Bari.

In Prima Categoria la Verde Isola del nuovo tecnico Alberto Melis annuncia il ritorno di Lorenzo Obinu, pronto a dare il suo contributo alla causa isolana.

