VaiOnline
Under 20.
24 novembre 2025 alle 00:42

Colpo della Primavera sul campo del Lecce 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lecce 0

Cagliari 1

Lecce (3-4-2-1) : Penev, Kozarac, Pehlivanov (40’ st Esposito), Pacia, Laerke, Calame, Gorter, Dalla Costa (40’ st Palmieri), Onyemachi (12’ st Kodor), Di Pasquale (12’ st Milojevic), Esteban. In panchina Lupo, Scott, Spinelli, Perrone, Persano, Mariano, Piccinno. Allenatore Schipa.

Cagliari (4-3-3) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Sulev, Russo (19’ st Nunn), Malfitano, Trepy (29’ st Hamdaoua), Mendy (43’ st Costa), Goryanov (19’ st Roguski). In panchina Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Cardu. Allenatore Pisano.

Arbitro : Tropiano di Bari.

Rete : nel pt 13’ Marini.

Note : Ammoniti Pacia e Kozarac nel Lecce e Trepy, Kehayov e Malfitano nel Cagliari; recupero: 0’ e 5’.

Colpo grosso del Cagliari a Lecce. Dopo la sosta, la Primavera torna a vincere. Lo fa con il gol di Marini, decisivo per costruire la terza vittoria in campionato e fermare i salentini, reduci da due successi.

Il match

Il primo tempo, equilibrato, viene scosso al 13’ dal corner di Sulev. Il bulgaro trova sul primo palo il tocco di Cogoni che funge da assist per il tap-in di Marini. Questa volta il gol è tutto suo e consente al Cagliari di gestire i primi 45’ senza troppe ansie.

La ripresa suona una musica molto diversa, i salentini tengono il possesso prima e provano a concretizzare poi: al 65’ Kehayov fa l’ennesima grande parata della stagione e, nel giro di un quarto d’ora, la squadra di Schipa crea tre occasioni importanti. Ma non segna e al 84’ il Cagliari ha due match point su transizione: prima Malfitano e poi Hamdaoua vengono murati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 