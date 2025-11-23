Colpo della Primavera sul campo del Lecce 

Lecce 0

Cagliari 1

Lecce (3-4-2-1) : Penev, Kozarac, Pehlivanov (40’ st Esposito), Pacia, Laerke, Calame, Gorter, Dalla Costa (40’ st Palmieri), Onyemachi (12’ st Kodor), Di Pasquale (12’ st Milojevic), Esteban. In panchina Lupo, Scott, Spinelli, Perrone, Persano, Mariano, Piccinno. Allenatore Schipa.

Cagliari (4-3-3) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Sulev, Russo (19’ st Nunn), Malfitano, Trepy (29’ st Hamdaoua), Mendy (43’ st Costa), Goryanov (19’ st Roguski). In panchina Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Cardu. Allenatore Pisano.

Arbitro : Tropiano di Bari.

Rete : nel pt 13’ Marini.

Note : Ammoniti Pacia e Kozarac nel Lecce e Trepy, Kehayov e Malfitano nel Cagliari; recupero: 0’ e 5’.

Colpo grosso del Cagliari a Lecce. Dopo la sosta, la Primavera torna a vincere. Lo fa con il gol di Marini, decisivo per costruire la terza vittoria in campionato e fermare i salentini, reduci da due successi.

Il match

Il primo tempo, equilibrato, viene scosso al 13’ dal corner di Sulev. Il bulgaro trova sul primo palo il tocco di Cogoni che funge da assist per il tap-in di Marini. Questa volta il gol è tutto suo e consente al Cagliari di gestire i primi 45’ senza troppe ansie.

La ripresa suona una musica molto diversa, i salentini tengono il possesso prima e provano a concretizzare poi: al 65’ Kehayov fa l’ennesima grande parata della stagione e, nel giro di un quarto d’ora, la squadra di Schipa crea tre occasioni importanti. Ma non segna e al 84’ il Cagliari ha due match point su transizione: prima Malfitano e poi Hamdaoua vengono murati.

RIPRODUZIONE RISERVATA