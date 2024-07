Colpo della Cos: arriva Donnarumma 

In Serie D altro rinforzo in difesa per la Cos. La società sarrabese ogliastrina ha tesserato il difensore Gennaro Donnarumma (classe 1998), la scorsa stagione alla Paganese: cresciuto nelle giovanili di Juve Stabia e Napoli, ha indossato le maglie di Casertana, Ostiamare, Portici, Nola e Gladiator. Due rinnovi in casa Atletico Uri: il centrocampista Lorenzo Melis (2001) e il difensore Niccolò Rosseti.

In Eccellenza colpo di mercato del Tempio, che ha tesserato Simone Solinas (classe 1996), la scorsa stagione alla Correggese Calcio. Originario di Ossi, è cresciuto nelle giovanili del Cagliari dove ha esordito in Serie A, appena 17enne, contro l’Atalanta. Il tecnico era Diego Lopez, che lo fece entrare al posto di Andrea Cossu nel finale. Poi diverse stagioni in Serie D con Triestina, Vigasio, Torres, Sestri Levante e Derthona e in Eccellenza con Castelvetro, Ghivizzano, Nibbiano, Castrovillari, Lavagnese, Campodarsego, Este, Traversetolo, Calangianus e Correggese. Inoltre è stato confermato il centrocampista del 2001 Ivan Coradduzza.

Il Budoni ha annunciato l’arrivo dell’esterno sinistro brasiliano Kaio Piassi (classe 1997), nelle ultime due stagioni al Latte Dolce. L’Ossese, reduce dai playoff nazionali, ha confermato i centrocampisti Luigi Scanu (1997) e Federico Tanda (2004) e il difensore Giovanni Ubertazzi (2003).

Il difensore Gabriele Pancotto non resterà all’Arbus (Promozione). Colpo del Decimoputzu (Prima categoria), che ha ingaggiato il centrocampista Simone Cao (1999), ex San Marco e Asseminese. La Baunese del nuovo mister Mario Masia blinda il capitano Sergio Mereu.

