Colpo del Verona, Monza disperato 

Monza 0

H. Verona 1

Monza (3-4-2-1) : Turati (22' st Pizzignacco); Izzo, Lekovic, Palacios (37' st Maric); Pereira, Urbanski, Sensi (13' st Castrovilli), Kyriakopoulos (13' st Martins); Ciurria, Vignato (37' st Petagna); Mota. In panchina: Mazza; Brorsson, Carboni; Colombo, Forson; Maric, Petagna. All. Bocchetti.

Hellas Verona (3-4-1-2) : Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar (1' st Niasse), Bradaric (37' st Lazovic); Suslov; Mosquera (37' st Dawidowicz), Sarr (28' st Livramento (44' st Ajayi). In panchina Berardi, Perilli, Oyegoke, Okou, Corradi; Lazovic, Kastanos, Dani Silva, Cisse; Lambourde. All. Zanetti.

Arbitro : Massa di Imperia

Reti : nel pt 13' Lekovic (A)

Monza. Il Verona risponde al Lecce e nello scontro diretto in casa del fanalino di coda Monza trova un colpo da 3 punti fondamentale per continuare a rincorrere la salvezza. La sfida dell'U-Power Stadium viene decisa dall'autorete di Stefan Lekovic nel primo tempo: 0-1. Gli uomini di Paolo Zanetti si portano così a quota 23 punti, 3 in più del Parma terzultimo. Un successo importante per gli scaligeri che tornano così alla vittoria (la prima nel 2025) dopo due pareggi e due sconfitte negli ultimi quattro incontri. Il Monza, sempre più ultimo, non trova invece continuità di risultati davanti al proprio pubblico e dopo la vittoria contro la Fiorentina incappa nella terza sconfitta consecutiva in campionato. Un ko che pesa molto nelle ambizioni della rimonta biancorossa, con la zona salvezza distante momentaneamente 8 punti.

