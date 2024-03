Colpo del Terralba, Selargius superato 

Terralba 2

Selargius 0

Terralba F. Bellu (4-2-3-1) : Aramu, Orrù, Cammarota (47’ st Corbo), Lasi, Uliana, Manca, Onnis (1’ st Diana), Pitzalis, Piras, Frongia (42’ st Serpi), Ciarniello. In panchina Stevanato, Armas, Peddoni. Allenatore Firinu.

Selargius (4-5-1) : Pau, Bandinu, Porta, Lepore, Capelli, Salis, Virdis, Mainas, Dib (8’ st Reginato), Ojeda, Argiolas (16’ st Milia). In panchina Pilotto, Porcu, Cabras, Erbì, Ricciardi, Putzu, Murtas. Allenatore Cannarella (Pani squalificato).

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 43’ pt e 15’ st Frongia.

Note : ammoniti Onnis, Frongia e Ciarniello. Recupero 0’ pt – 5’ st. Spettatori 100.

Terralba. È una doppietta di Frongia a decidere in favore del Terralba Francesco Bellu il match col Selargius (2-0), superato in classifica. Nell’esordio sul nuovo campo in erba sintetica della zona sportiva “Remigio Corda” i padroni di casa vanno a segno tra fine primo tempo e inizio ripresa.

Dopo una prima frazione equilibrata, al 43’ un lancio lungo di Uliana trova l’inserimento di Frongia sulla sinistra, il giocatore aggancia e vola verso la porta, quindi scaglia un diagonale destro che non dà scampo al portiere Pau.

Nella ripresa, al 15’, sugli sviluppi di un corner ancora Frongia calcia a rete dal limite dell’area, la palla passa tra una selva di uomini in area, nessuno tocca la palla che si infila in rete. I selargini ci provano al 24’ con Milia che, anziché calciare, cerca un assist al centro, e al 32’ con Reginato, impreciso davanti ad Aramu. Il risultato non cambia fino al triplice fischio finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA