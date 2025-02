colpo del tempio in casa alghero 

Alghero 1

Tempio 2

Alghero (4-3-3) : Piga, Pireddu, Pinna, Kamana, Scanu (20’ st Delizos), Mereu, Spanu (37’ st Manunta), Mula (20’ st Brboric), Carboni (37’ st Mari), Scognamillo, Baraye. In panchina Gobbi, Milia, Sanna, Fois, Marras. Allenatore Mario Fadda.

Tempio (4-4-2) : Russo, Malesa, Arca, Pinna, Garau, Gomez, Zirolia (44’ st Sabino), Carboni (30’ st Sakho), Lemiechevsky Meles (48’ st Aiana), Roccuzzo (26’ st Schinnea), Bulla (35’ st Solinas). A disposizione Amoroso, Sanna, Thiam, Vitolnieks. Allenatore Mauro Giorico.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Reti : pt 36’ Scognamillo; st 17’ Malesa, 19’ Zirolia.



Alghero. Con due reti nel giro di tre minuti, il Tempio rimonta lo svantaggio e sbanca per 2-1 il sintetico del Pino Cuccureddu di Alghero.

Sono i padroni di casa a passare per primi in vantaggio al 36' con il solito Luca Scognamillo, bravo a trovare l'incornata vincente su corner di capitan Mereu dalla destra. Al 62', il pari gallurese: punizione dalla destra, sponda in area e Malesa si inventa una rovesciata che batte Piga. Due giri di lancette dopo, lunga rimessa con le mani dalla sinistra, la difesa giallorossa non riesce a liberare e Zirolia firma l’1-2 di testa. A tre minuti dalla fine, su azione d’angolo, Piga e la traversa dicono di no al colpo di testa di Lemiechevsky Meles.



RIPRODUZIONE RISERVATA