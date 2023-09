Colpo del Taloro a Ossi 

Ossese 0

Taloro 1

Ossese (4-3-2-1) : Cherchi, Melis, Ubertazzi (32’ st Sotgiu), Scanu (29’ pt Sechi), Llanos, Kamana, Contini, Fois (26’ st Villa), Chelo, Gueli, Madeddu (17’ pt Bah). In panchina Madeddu, Santoru, Leoni, Porcu, Tanda, Fadda. Allenatore Fadda.

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Vidili, Secchi, Sau, Castro, A. Fadda (32’ st Delussu), Vassidiki (32’ st Dettori), Falchi (35’ st Pusceddu), Ricci, Mele. In panchina Cuguttu, Lapia, Mascia, Peana, Zucchelli, Sanna. Allenatore Mura.

Arbitro : Targhetta di Castelfranco Veneto.

Rete : 26’ pt Falchi.

Note : ammoniti: Melis, Fois, Chelo, Villa, Soro.



Ossi. Prima vittoria in trasferta e vetta della classifica agguantata per il Taloro che espugna, con una vittoria di misura, l’ostico “Walter Frau”. A farne le spese è l’Ossese, ancora orfana di punti, non di prestazioni di spessore, però. Anche ieri nei primi minuti gli sfortunati uomini di Fadda erano partiti col giusto piglio colpendo addirittura un palo al 10’ con Fois, prima delle tre mazzate spezza-gambe dal 19’ al 29’. Dieci minuti fatali che hanno consegnato le redini della gara agli ospiti e in cui si sono susseguiti gli infortuni di Madeddu e Scanu, intervallati dal gol di Falchi al 26’ (scaturito da una ribattuta dal limite dell’area di Cherchi su un tiro di A. Fadda). Tre punti pesantissimi per il Taloro.

