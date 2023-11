Colpo del sestu a milano 

Colpo del Sestu Città Mediterranea, che si impone 5-3 a Gorgonzola sul campo del Milano. Nella sesta giornata di A2 la squadra di Casu ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Sono i milanesi a sbloccare il punteggio in avvio con Peverini. La risposta del Sestu arriva con la doppietta di Girardi che ribalta il match, mentre Monetto e De Felice allungano sul 4-1. L’ex Ganzetti accorcia prima dell’intervallo e poi nella ripresa, ma il portiere Putzulu trova la rete del definitivo 5-3 che consegna i tre punti ai campidanesi.

Serie B

Tra le sarde di B vince solo il Monastir, capace di superare 8-3 il Manzano in casa e conquistare la seconda vittoria stagionale nel girone B. Protagonista Marras con una tripletta e autore dei primi due gol della partita. Gli ospiti pareggiano sul 2-2 ma nella ripresa si scatena Rosas con una doppietta nel giro di 21 secondi. Cucca allunga sul 5-2, mentre dopo la terza rete ospite sono Nurchi, ancora Marras e Pileri a siglare il definitivo 8-3.

Nel girone A buon punto della Futsal Alghero che ferma sul 6-6 il Real Five Rho in trasferta grazie alle doppiette di Molina e Idili e le reti di Fiori e Becca. Non ne approfitta il Sardinia Futsal, che perde 6-2 in trasferta contro il Domus Bresso. Ai cagliaritani non sono bastati i gol di Atzeni e Cossu per evitare il secondo ko stagionale. Cade in casa il C’è Chi Ciak, battuto 6-1 dal Futsal Fucsia Nizza. Le assenze hanno penalizzato la formazione di Serramanna, che ha trovato la rete solo con Barresi su punizione.

Nel girone E la Jasnagora pareggia 2-2 a Roma contro lo United Pomezia grazie ai gol di Soro e Spanu. Primo punto per il Città di Cagliari che impatta sull’1-1 al PalaConi contro l’Atletico Grande Impero con un gol di Paderi a un secondo dalla fine. Sconfitte esterne per il Domus Chia, 6-4 contro il Mirafin, e l’Elmas, 5-3 contro il Club Sport Roma.

