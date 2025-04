Colpo del Psg sul campo dell’Arsenal 

Londra. Espugnare l'Emirates Stadium di Londra sembrava un'impresa impossibile ma il Paris Saint Germain ci è riuscito, battendo 1-0 l'Arsenal nella semifinale d'andata di Champions League. Merito di Dembelé, andato in rete all'inizio della partita, e di un super Gigio Donnarumma autore di una serie di parate che hanno impedito ai Gunners di trovare il pareggio. Gioisce Luis Enrique che tra una settimana al Parco dei Principi partirà con un gol di vantaggio sugli inglesi nella gara di ritorno.

Recrimina, invece, Mikel Arteta per le occasione non finalizzate dai propri giocatori. Partono molto bene gli ospiti che trovano il vrtanggio al 4' con Dembelé al termine di una triangolazione in profondità con Kvaratskhelia. Anche i 25' minuti successivi sono di marca francese che sfiorano addirittura il raddoppio con Marquinos. Al 30' sale in cattedra l'Arsenal che inizia a macinare gioco e prova ad affondare dalle parti di Donnarumma. Al 37' Joao Neves salva su Merino che poteva calciare a due passi dalla porta. Al 39' Saka semina il panico in area. Dopo 2' minuti Trossard manca la deviazione vincete su assist di Merino. In pieno recupero Donnarumma compie un vero e proprio miracolo su Martinelli. Nella ripresa i Gunners spingono. Al 2' Merino segna ma dopo un lungo consulto del Var la rete viene annullata. Al 11' ci pensa ancora Donnarumma a deviare in angolo un tiro di Troussard che aveva approfittato di un errore di Marquinhos. L'Arsenal insiste ma non riesce a concludere. Spinge nei minuti di recupero ma il Psg li contiene. Finisce 1-0 per i francesi. Appuntamento mercoledì prossimo a Parigi per il ritorno.

