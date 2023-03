Colpo del Parma a Reggio. Pisa-Palermo 1-1  

Nei due anticipi della ventottesima giornata di Serie B, il Parma espugna il Granillo 1-0 mentre Pisa e Palermo si accontentano dell’1-1. Per i ducali decisivo il solito Vázquez che condanna la Reggina al settimo ko nel 2023. Nel match dell’Arena Garibaldi i rosanero, dopo aver fallito un penalty con Brunori alla mezzora, sbloccano il risultato con Di Mariano ma nella ripresa subiscono il pari di Sibilli. Oggi si gioca in contemporanea alle 15. Per il Frosinone di Grosso è partito il countdown per la promozione in Serie A. I ciociari, dopo l’incidente con il Parma, hanno trovato una vittoria fondamentale a Ferrara e questo pomeriggio, nella gara contro il Venezia, sperano di allungare possibilmente sul Genoa, impegnato domani sera nel posticipo di giornata con il Cosenza (20.30).

Lotta in vetta

Per la promozione diretta si è inserito prepotentemente il Bari che può scavalcare momentaneamente il Grifone in caso di vittoria ad Ascoli. Tuttavia, da quando è subentrato Breda, i marchigiani sono in crescita e in piena corsa per i playoff. Il Südtirol cerca il nono risultato utile contro il Perugia per confermarsi tra le grandi del campionato. La squadra di Bisoli, proprio come il Bari, ha la possibilità di mettere pressione al Genoa e portarsi a ridosso della promozione diretta. Il Modena spera di rientrare nella griglia playoff dopo due ko consecutivi. I canarini sfidano al Sinigaglia il Como di Longo che si è portato a +3 dal Venezia quintultimo. Lucarelli torna al Liberati, sulla panchina della Ternana, dopo l’esonero di fine novembre. Le fere possono ancora ambire all’ottavo posto ma, contro il Benevento, non si possono commettere altri scivoloni. Ultima chiamata per la Spal per uscire dall’ultimo posto in classifica. Al Mazza arriva l’ostico Cittadella.

